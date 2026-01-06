Пару раскритиковали за использование ChatGPT при выборе имени для ребенка

Родители из США придумали имя для первенца через ChatGPT и нарвались на критику

В США молодые родители доверили ChatGPT выбрать имя сыну и вызвали волну возмущения в сети. Об этом пишет Baltimore Sun.

Сара и Стивен Винклер обратились к ChatGPT от OpenAI, чтобы подобрать имя для первенца, идеально сочетающееся с их фамилией. Как сообщает издание, они попросили ИИ придумать имя для мальчика, и выбрали вариант — Хадсон Окли Винклер.

Таким образом первый ребенок, родившийся в 2026 году в округе Кэрролл, штат Мэриленд, был назван чат-ботом, что возмутило многих пользователей, которые стали высмеивать выбор родителей.

«Когда дело доходит до выбора имени для детей, обсуждать это с партнером — это весело! ИИ призван помешать нам просто разговаривать друг с другом», — уверена писательница Лорен Моррилл.

Автор подкаста NPR Линда Холмс призналась, что ее поражает, «как быстро люди теряют желание выполнять элементарные человеческие задачи».

Ранее стало известно, что OpenAI готова платить $555 000 в год человеку, который защитит человечество от ИИ.