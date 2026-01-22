Суд обязал компанию выплатить компенсацию за увольнение из-за отказа выступать на банкете

В Китае суд обязал компанию выплатить компенсацию сотруднику за незаконное увольнение после того, как тот отказался выступать на ежегодном корпоративном банкете, пишет Mothership.

Сотрудник сослался на чрезмерную занятость по работе, но руководство расценило его отказ как «неуважительный» и «серьезное нарушение дисциплины», после чего уволило его на следующий день.

После того как мужчина оспорил увольнение через трудовой арбитраж, суды первой и второй инстанции рассмотрели дело. В итоге суд постановил, что расторжение трудового договора было незаконным, и обязал компанию выплатить единовременную компенсацию.

Профсоюз, комментируя инцидент, отметил, что подобные ежегодные банкеты и мероприятия должны быть добровольными для сотрудников. Работодатели не должны злоупотреблять управленческими полномочиями, принуждая сотрудников к участию в необязательных мероприятиях, и не могут увольнять их или удерживать заработную плату за отказ. Это решение подтверждает права работников в рамках Закона о трудовых правах Китая и способствует созданию справедливых трудовых отношений, добавили эксперты.

