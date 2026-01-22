Россиянин выстрелил в возлюбленную во время ссоры и попал под суд

В Самарской области перед судом предстал 43-летний мужчина, который выстрелил в избранницу во время ссоры. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в июле прошлого года в селе Подъем-Михайловка — пара возлюбленных поссорилась на бытовой почве. В ходе конфликта мужчина взял ружье и дважды выстрелил — один раз в воздух, а второй в деревянную стену пристроя дома. Дробь пробила стену и попала в его избранницу, которая находилась внутри. Женщина не выжила.

Волжский районный суд Самарской области признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также взыскали в пользу матери женщины 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

