Пассажирку поезда оштрафовали за громкое мяуканье кота

Во Франции пассажирку поезда оштрафовали за громкое мяуканье кота
evriminci/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции местная жительница пытается отменить штраф, который ей выписал контролер за громкое мяуканье кота. Об этом сообщает издание BFMTV.

Как рассказала женщина, 21 августа она вместе с супругом отправилась из Парижа на поезде в коммуну Ванн. Вместе с ним был кот в переноске. В самом начале поездки питомец громко мяукал, что не понравилось соседям по вагону. После их жалоб к паре подошел контролер и предложил им пересесть, на что супруг отказались. Когда пассажиры покидали вагон, работник компании-перевозчика выписал им штраф за шум и нарушение общественного порядка размером €110 (более 10 тысяч рублей).

«Жаль, что SNCF может штрафовать людей, которые просто едут со своими животными, соблюдают все правила и принимают необходимые меры предосторожности», — посетовала хозяйка кота.

Женщина заявила, что не планирует пользоваться поездами, пока не уладит ситуацию со штрафом.

Ранее во Франции сосед подал в суд на петуха Рикко, за него вступились тысячи человек.

