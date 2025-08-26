Пассажирку поезда оштрафовали за громкое мяуканье кота

Во Франции местная жительница пытается отменить штраф, который ей выписал контролер за громкое мяуканье кота. Об этом сообщает издание BFMTV.

Как рассказала женщина, 21 августа она вместе с супругом отправилась из Парижа на поезде в коммуну Ванн. Вместе с ним был кот в переноске. В самом начале поездки питомец громко мяукал, что не понравилось соседям по вагону. После их жалоб к паре подошел контролер и предложил им пересесть, на что супруг отказались. Когда пассажиры покидали вагон, работник компании-перевозчика выписал им штраф за шум и нарушение общественного порядка размером €110 (более 10 тысяч рублей).

«Жаль, что SNCF может штрафовать людей, которые просто едут со своими животными, соблюдают все правила и принимают необходимые меры предосторожности», — посетовала хозяйка кота.

Женщина заявила, что не планирует пользоваться поездами, пока не уладит ситуацию со штрафом.

Ранее во Франции сосед подал в суд на петуха Рикко, за него вступились тысячи человек.