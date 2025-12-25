На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьник сорвал ограбление, заметив вора в своем доме

NYP: в США 12-летний школьник остановил грабителя в доме
В США 12-летний школьник остановил грабителя в доме, пишет New York Post.

Как пишут СМИ, 12-летний Тристен Тейлор из города Медфорд, штат Нью-Йорк, сумел предотвратить ограбление своего дома, когда остался один и обнаружил внутри незнакомца. Осознав, что в дом проник злоумышленник, школьник открыл окно своей спальни, выпрыгнул во двор и спрятался, после чего позвонил в службу 911.

По данным полиции округа Саффолк, на место прибыли сотрудники в течение трех минут и задержали 53-летнего Кристиана Гарсию, который, по данным следствия, проник в дом, разбив кухонное окно. Семья Тристена рассказала, что мальчик позвонил матери только после прибытия полицейских.

«Сначала я подумала, что он шутит. Но когда он передал трубку офицеру, я поняла, что все всерьез», — вспоминает мать мальчика.

Записи домашних камер наблюдения показали, как подозреваемый передвигался по комнатам и даже отключил камеру в спальне матери. Сам Тристен не пострадал. По словам матери, после происшествия он больше переживает о сохранности рождественских подарков.

«Он действительно герой, и мы все очень гордимся им», — добавила женщина.

Гарсия был обвинен в краже со взломом и хранении орудий для взлома.

Ранее грабители в США украли редкого кота стоимостью $2000.

