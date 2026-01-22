Размер шрифта
Суд в Китае заставил любовницу умершего мужчины вернуть $3 млн его жене

Жительница Шанхая была потрясена, узнав после смерти супруга, что он на протяжении семи лет состоял в тайных отношениях и перевел своей любовнице около $3 млн. Обманутая жена подала иск о возврате средств, и суд удовлетворил ее требования, пишет South China Morning Post.

Женщина вышла замуж за мужчину по фамилии Цзинь в июле 1999 года. За более чем 20 лет брака у пары родились сын и дочь. Китаец скончался в мае 2022 года, и только тогда супруга обнаружила, что с 2015 года у ее мужа был роман с женщиной по фамилии Тао.

В личных вещах покойного супруга Шэнь нашла доказательства финансовых переводов. Выяснилось, что за семь лет Цзинь подарил Тао $3 млн, о чем жена не подозревала.

Обманутая женщина и ее дети подали иск с требованием признать подарки недействительными и вернуть деньги. Суд первой инстанции постановил, что Цзинь не имел права единолично распоряжаться такими значительными семейными активами, и обязал Тао вернуть средства.

После учета уже возвращенных Тао $770 тысяч, суд обязал ее выплатить оставшиеся средства. Апелляция ответчицы была отклонена Шанхайским первым промежуточным народным судом.

В решении суда указано, что подарки, сделанные в рамках внебрачных отношений, нарушали не только имущественные права супруги, но и нормы общественной морали.

Ранее суд обязал жену принести публичные извинения мужу за разоблачение его измены.

