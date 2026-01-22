Россиянам раскрыли пользу и вред бальзама «Звездочка»

Биолог Опарин: бальзам «Звездочка» борется не с вирусом, а с неприятными ощущениями

Бальзам «Звездочка» не борется с вирусом, а облегчает симптомы, обманывая рецепторы организма. Об этом «Газете.Ru» заявил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

«Бальзам «Звездочка» — это классический пример фитопрепарата, где эффект создается синергией растительных компонентов. Основу бальзама составляют эфирные масла — летучие вторичные метаболиты растений, созданные природой для защиты от вредителей и привлечения опылителей. В «Звездочке» они работают как местнораздражающие и отвлекающие средства. Ментол (из мяты) активирует холодовые рецепторы кожи, вызывая ощущение прохлады и уменьшая боль (отвлекающий эффект). Легкий спазмолитик. Камфора (из камфорного лавра) обладает местнораздражающим и антисептическим действием. Усиливает микроциркуляцию в месте нанесения. Эвкалиптол (из эвкалипта) — мощный антисептик и противовоспалительный агент. Облегчает дыхание при нанесении на крылья носа. Масло гвоздики (эвгенол) обладает выраженным антисептическим и анальгезирующим действием (используется в стоматологии)», — рассказал Опарин.

Он отметил, что при правильном наружном применении — втирании небольшого количества на виски или крылья носа — бальзам может облегчить симптомы простуды или головную боль за счет рефлекторных реакций.

«Таким образом при рините или простуде бальзам борется не с вирусом, а с нашими неприятными ощущениями, «обманывая» рецепторы и снимая отек рефлекторно», — пояснил эксперт.

Опарин также предупредил, что комплекс эфирных масел бальзама «Звездочка» высокоаллергенен. Перед первым применением он посоветовал сделать тест на сгибе локтя.

«Бальзам «Звездочка» способен вызвать раздражение слизистых. Его категорически нельзя наносить внутрь носа или на слизистые оболочки — это вызывает сильный ожог, химический ринит и потерю обоняния. Кроме того, «Звездочка» вызывает эффект фотосенсибилизации. Содержащиеся в бальзаме эфирные масла могут повышать чувствительность кожи к УФ-излучению так, что даже недолгое пребывание на солнце способно вызвать ожог, покраснение или сыпь», — заявил Опарин.

