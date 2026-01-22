Эксперт назвала уникальное свойство помело

Уникальность помело заключается в рекордном содержании витамина С — гораздо больше, чем в других цитрусовых. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила эксперт Роскачества Екатерина Хрипко. Кроме того, по ее словам, продукт содержит калий, полезный для сердца.

«В нем больше витамина С, чем в лимоне и апельсине. Однако помело не рекомендуется при проблемах с желудком, при выраженной аллергии и при приеме лекарств. А вот людям, следящим за уровнем сахара, он может быть полезен, потому что у него низкий гликемический индекс», — отметила специалист.

Также этим фруктом можно заменить сладости и десерты, добавила она.

Помело — яркий экзотический фрукт с кисло-сладким вкусом, который зимой широко представлен на российских продуктовых прилавках. Какую пользу этот цитрус несет иммунитету, пищеварению, как влияет на талию и как часто его можно есть — в материале «Газеты.Ru».

