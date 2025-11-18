На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии облили краской вход в отель из-за министра обороны

В ФРГ облили краской вход в отель, где проходит форум с участием Писториуса
Global Look Press

В Берлине антивоенные активисты облили красной краской вход в отель Vienna House Andel's, где проходит конференция по безопасности с участием главы минобороны Германии Бориса Писториуса. Об этом сообщает немецкий журнал Stern.

В акции приняли участие пятеро неизвестных в масках. Они вылили перед входом в гостиницу ведро красной краски, а также выложили на тротуар антивоенные листовки. На интернет-платформе Indymedia позже было опубликовано заявление, в котором говорится, что это был протест против проведения конференции. В нем отмечается, что оборонные концерны являются спонсорами войн, а представители бундесвера и стран НАТО, политики, как Писториус, якобы используют этот форум «для продвижения милитаризации».

«Они хотят еще больше вооружений и разжигают войны в мире», — подчеркивается в заявлении.

На днях глава минобороны ФРГ заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран — членов НАТО еще до 2029 года. Эксперты предполагают, что якобы «нападение» возможно с 2028 года, а часть из них считает, что прошедшее лето было последним мирным, сказал министр.

Ранее Писториус назвал всеобщую воинскую повинность в Германии сигналом России.

