Новости. Общество

Россиянам рассказали, как вести себя правильно с «бесячим» коллегой

Психолог Булгакова порекомендовала не ссориться с коллегами, которые раздражают
Доцент кафедры психологии труда Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала россиянам, как правильно выстроить отношения с «бесячим» коллегой. По ее словам, причина раздражения – не в другом сотруднике, а в самом себе.

«Не секрет, нас раздражают в других именно те черты, которых мы не принимаем в себе. Если кто-то кажется «слишком уверенным», возможно, мы сами хотим быть смелее, но не решаемся. Если раздражает чья-то легкость — может, завидуем, что человеку проще. В коллективе мы видим отражение собственных слабостей, и не всегда готовы это признать. Из-за этого раздражение растет, и мы начинаем искать виноватого. Но срываться на коллег, ссориться или пассивно мстить – бесполезно, лишь показывает, что мы не умеем управлять своим внутренним состоянием. Признайте эмоцию: «Да, он меня бесит». Просто назвать чувство — уже шаг к контролю», — подчеркнула она.

Психолог объяснила, что ссора с другим человеком – проявление инфантилизма. Булгакова посоветовала держать дистанцию с людьми, с которыми не получилось найти общий язык.

«Нужно понять, с чем именно раздражение связано: с поведением человека или с нашими усталостью и стрессом. Иногда помогает простая пауза — пройтись, попить воды, переключиться на задачу, где мы чувствуем уверенность. Используйте простые дыхательные техники, чтобы успокоиться. Вам еще работать, зачем тратить силы на то, что раздражает. Если ситуация рабочая, держите дистанцию: меньше эмоций, больше конкретики. Говорите коротко, по делу, избегайте обсуждения личных тем. И не пытайтесь переделать другого — это бесполезно и только выматывает. Главное помнить: ссориться из-за раздражения — это проявление незрелости психики. Когда человек уверен в себе, он может выдержать чужие особенности, не теряя спокойствия. Зрелость — это когда вы не тратите энергию на споры, а сохраняете внутреннее равновесие и уважение к себе. Сила не в том, чтобы громко доказать правоту, а в том, чтобы спокойно остаться собой», — заключила специалист.

