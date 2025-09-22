На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американец 10 лет держал в подвале дома группу людей и жил на их деньги

В США арестовали мужчину, который 10 лет держал в доме заложников
Lancaster County Detention Center

В США 35-летний Донни Рэй Бирчфилд-младший арестован по обвинению в незаконном лишении свободы, эксплуатации и финансовом мошенничестве после того, как в его доме обнаружили четырех человек, содержавшихся в плену в течение 10 лет, пишет People.

Как сообщают СМИ, мужчина контролировал жертв, включая их прием пищи, посещение туалета и общение. Следствие установило, что все четверо пострадавших были взрослыми, но не могли позаботиться о себе самостоятельно. Две женщины, как предполагается, состояли с обвиняемым в романтических отношениях.

По данным следствия, подозреваемый угрожал жертвам, заявляя, что «знает, как избавиться от тела», и применял физическое насилие, включая удушение. Также его обвиняют в хищении денег у жертв - только в этом году он потратил $11 тысяч с чужого банковского счета на погашение собственных кредитов.

В настоящее время Бирчфилд-младший содержится под стражей без права внесения залога. Расследование дела продолжается.

Ранее женщина с детьми сбежала от отчима, который 22 года насиловал ее и держал взаперти.

