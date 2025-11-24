На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Биолог расплакался, найдя самый редкий в мире цветок после 13 лет поисков

Биолог расплакался, найдя самый редкий в мире цветок после 13 лет поисков, пишет New York Post.

Экспедиция биологов на Суматре завершилась эмоциональным моментом: ученым удалось найти редкий цветок Rafflesia hasseltii, за которым они охотились 13 лет.

Rafflesia hasseltii — один из самых редких видов гигантских паразитических растений. По данным Оксфордского университета, людей, видевших этот цветок в природе, меньше, чем встречавших суматранского тигра.

Чтобы добраться до места цветения, эксперты несколько дней и ночей шли через густые джунгли, где обитают тигры. Раффлезия — полностью паразитическое растение, которое большую часть жизни проводит внутри ткани тропической лозы и появляется наружу только для цветения. При этом гигантский цветок источает сильный запах разлагающегося мяса, из-за чего его называют «трупным цветком». Аромат привлекает мух, которые ошибочно принимают растение за тушу и переносят пыльцу.

Существует более 40 видов раффлезии. Один из них, Rafflesia arnoldii, также родом с Суматры, является крупнейшим цветком в мире и достигает почти метра в диаметре, но большинство разновидностей находятся под угрозой исчезновения из-за разрушения естественных местообитаний.

Ранее в Германии из ботанического сада украли самый вонючий цветок в мире.

