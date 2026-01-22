Россиянам назвали самый подорожавший продукт в 2025 году

В КП выяснили, что в 2025 году лимоны стали самым подорожавшим продуктом

Наиболее подорожавшим с декабря 2024 года к концу 2025-го продуктом стал лимон. Об этом сообщил kp.ru со ссылкой на данные федеральной статистики.

За год стоимость лимонов выросла на 31,8%. Причиной такого увеличения цены стало уменьшение числа поставок фрукта из Турции из-за неурожая.

«На другие виды цитрусовых, однако, эта проблема не распространяется. Поставки апельсинов (они подешевели) и мандаринов наоборот увеличились», — сказано в сообщении.

Помимо этого, в списке самых подорожавших к концу 2025 года продуктов также оказались зерновой и растворимый кофе, шоколад и различные виды рыбы.

Управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко до этого говорил, что к концу января 2026-го ожидается подорожание многих продуктов, в числе которых сезонные товары. По его прогнозу, стоимость алкоголя вырастет на 17-30%, а кофе и чая — на 15-20%. Также на 5-15% подорожают крупы, макароны, растительное масло и консервы.

