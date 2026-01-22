Unilad: в Британии 2-летний мальчик ослеп после поцелуя со знакомым

В Англии двухлетний мальчик потерял зрение после поцелуя со знакомым, пишет Unilad.

Мишель Сайман обратилась к врачу, когда у ее сына Джувона появились симптомы, которые она приняла за обычную глазную инфекцию. Доктор, осмотрев мальчика, назначил антибиотики и не выразил серьезных опасений.

Однако уже через несколько дней мать заметила, что состояние сына резко ухудшается.

«Мы увидели, что с глазом происходит что-то совсем не то. Казалось, будто внутри глазного яблока что-то растет», — вспоминает Мишель.

По словам женщины, тревожным сигналом стало и то, что ребенок перестал чувствовать боль.

«Он буквально засунул палец в глаз и поцарапал глазное яблоко, даже не моргнув», — добавила Сайман.

Дополнительные обследования показали, что у Джувона развился герпетический кератит — поражение глаза, вызванное вирусом простого герпеса. Поскольку анализы обоих родителей оказались отрицательными, врачи предположили, что вирус мог быть передан ребенку кем-то из окружения, возможно, через поцелуй.

Несмотря на последующее лечение, инфекцию удалось взять под контроль лишь спустя несколько недель. К этому моменту повреждение оказалось необратимым: ребенок потерял зрение на один глаз.

«Герпес настолько разрушил роговицу, что глаз практически полностью утратил чувствительность. Он ничего не видел», — рассказала Сайман.

Теперь семья надеется на сложное хирургическое вмешательство — перенос нервов с ноги в глазницу, чтобы восстановить связь между глазом и мозгом. Если операция окажется успешной, мальчик сможет стать кандидатом на пересадку роговицы, что даст шанс частично вернуть зрение.

«Я никогда не думала, что обычный поцелуй может привести к таким последствиям», — подытожила Мишель.

