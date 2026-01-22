В Англии двухлетний мальчик потерял зрение после поцелуя со знакомым, пишет Unilad.
Мишель Сайман обратилась к врачу, когда у ее сына Джувона появились симптомы, которые она приняла за обычную глазную инфекцию. Доктор, осмотрев мальчика, назначил антибиотики и не выразил серьезных опасений.
Однако уже через несколько дней мать заметила, что состояние сына резко ухудшается.
«Мы увидели, что с глазом происходит что-то совсем не то. Казалось, будто внутри глазного яблока что-то растет», — вспоминает Мишель.
По словам женщины, тревожным сигналом стало и то, что ребенок перестал чувствовать боль.
«Он буквально засунул палец в глаз и поцарапал глазное яблоко, даже не моргнув», — добавила Сайман.
Дополнительные обследования показали, что у Джувона развился герпетический кератит — поражение глаза, вызванное вирусом простого герпеса. Поскольку анализы обоих родителей оказались отрицательными, врачи предположили, что вирус мог быть передан ребенку кем-то из окружения, возможно, через поцелуй.
Несмотря на последующее лечение, инфекцию удалось взять под контроль лишь спустя несколько недель. К этому моменту повреждение оказалось необратимым: ребенок потерял зрение на один глаз.
«Герпес настолько разрушил роговицу, что глаз практически полностью утратил чувствительность. Он ничего не видел», — рассказала Сайман.
Теперь семья надеется на сложное хирургическое вмешательство — перенос нервов с ноги в глазницу, чтобы восстановить связь между глазом и мозгом. Если операция окажется успешной, мальчик сможет стать кандидатом на пересадку роговицы, что даст шанс частично вернуть зрение.
«Я никогда не думала, что обычный поцелуй может привести к таким последствиям», — подытожила Мишель.
