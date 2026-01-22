Россиянам рассказали, как выбрать мастера для ремонта

Эксперт Петров: при выборе мастера для ремонта нужно изучить его проекты

Для того чтобы ремонт в квартире или доме оправдал все ожидания, важно грамотно выбирать мастера, внимательно изучая объявления и лично общаясь с кандидатами. Об этом «Известиям» рассказал директор направления услуг «Лемана ПРО» Евгений Петров.

По словам специалиста, при самостоятельном выборе мастера для ремонта необходимо изучать профили специалистов и объявления. Главными признаками, свидетельствующими о профессионализме кандидата, являются четкая специализация, подробное описание работ и сроков, понятная цена и настоящие фотографии ранее сделанных проектов. Также рекомендуется обращать внимание на отзывы, оставленные предыдущими клиентами.

«Отзывы могут дать очень много полезной информации о подходе и поведении мастера, отношении к работе и клиентам. Сочетание позитивных и нейтральных отзывов выглядит естественно, а вот исключительно восторженные отзывы без подробностей, похожие по стилю, могут говорить о «накрутке»», — предупредил эксперт.

Он добавил, что не менее важно брать во внимание реакцию мастера на критику в свой адрес. Спокойный и конструктивный ответ на негативные отзывы свидетельствует о профессионализме специалиста.

Финальным этапом выбора должно стать личное общение со специалистом. Эксперт подчеркнул, что важно обсудить опыт кандидата, условия оплаты, а также гарантии и сроки работы. Общие формулировки без конкретики должны насторожить заказчика. При этом, если мастер выбран по рекомендации знакомых, следует письменно фиксировать все договоренности, чтобы снизить риски и защитить свои интересы в случае возникновения споров.

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева до этого говорила, что планирующим сделать ремонт в своей квартире россиянам важно помнить, что речь идет об услуге, в которой есть две стороны – заказчик и исполнитель. По словам эксперта, следует заключать договор, чтобы в случае претензий была возможность потребовать компенсацию.

