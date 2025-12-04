Россиянам объяснили, как взыскать компенсацию за плохой ремонт

Желающим провести ремонт в своей квартире россиянам следует помнить, что речь идет об услуге, в которой есть две стороны – заказчик и исполнитель. Поэтому важно заключить договор, чтобы в случае претензий была возможность потребовать компенсацию, объяснила RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

«В договоре необходимо всё прописать: что выполняется конкретно, в какой срок, по какому адресу. Естественно, исполнитель должен оказывать качественные услуги в соответствии с законодательством», — подчеркнула специалист.

Если в итоге проведенные работы заказчика не удовлетворяют из-за плохого качества, то можно потребовать компенсацию. Причем часто претензии могут появиться уже после приемки работ – например, если через какое-то время вдруг отойдет плитка или возникнет другая похожая проблема. В этом случае нужно обратиться в независимую организацию для проведения оценки ремонта. На эту процедуру можно пригласить и исполнителя. Эксперт по результатам оценки выдаст заключение, в котором будут прописаны нарушения – на основе этого документа и можно требовать возмещения ущерба, пояснила юрист.

По словам Георгиевой, можно попросить провести ремонт за свой счет либо потребовать возврата уплаченных средств, так как услуга оказалась некачественной. Заказчик в этом случае указывает расчетный счет, на который должны прийти средства. Ответить исполнитель обязан в течение десяти дней после направления претензии, в противном случае с договором и заключением эксперта нужно обращаться в суд, заключила юрист.

