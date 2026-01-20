Размер шрифта
Общество

Россиянам рассказали, сколько стоит сделать ремонт в 2026 году

Дизайнер интерьера Кукса: косметический ремонт обойдется в 35–50 тыс. за кв. м
В 2026 году ремонт дома или квартиры — это полноценный инвестиционный проект, в котором ошибки на старте увеличивают бюджет на 20–30%. О том, сколько сегодня реально стоит ремонт, «Газете.Ru» рассказал дизайнер интерьера, основатель студии Nomad Interior Денис Кукса.

«Если говорить усредненно, стоимость ремонта в 2026 году выглядит так: косметический ремонт — от 35–50 тыс. рублей за кв. м; капитальный ремонт — от 60–90 тыс. рублей за кв. м; ремонт «под ключ» с дизайн-проектом — от 100–150 тыс. рублей за кв. м и выше», — объяснил он.

По словам эксперта, здесь речь идет о массовом сегменте без эксклюзивных материалов и сложных архитектурных решений. В частных домах стоимость часто оказывается выше из-за инженерных систем, отопления, вентиляции и фасадных работ.

«Главная ошибка — ориентироваться на цены двух-трехлетней давности. За это время подорожало почти все: работа специалистов, логистика, инженерные решения и отделочные материалы», — пояснил Кукса.

Эксперт также назвал основные статьи роста расхода в 2026 году.

Работа мастеров. Хороших специалистов стало меньше, спрос на них высокий. Стоимость квалифицированных бригад выросла на 15–25% за год.

Инженерия. Электрика, сантехника, системы отопления и «умный дом» — самая дорогая и недооцененная часть ремонта. Именно здесь экономия чаще всего приводит к переделкам.

Отделочные материалы среднего сегмента. Многие привычные бренды исчезли или стали дороже из-за параллельного импорта. В итоге «средний класс» по цене все чаще приближается к премиуму.

Экономия, по его словам, в ремонте возможна, если подходить к ней осознанно.

Во-первых, планирование. Четкий проект до начала работ снижает перерасход бюджета минимум на 10–15%. Изменения «по ходу» — самая дорогая статья расходов.
Во-вторых, отказ от лишних декоративных решений. Сложные ниши, многоуровневые потолки, декоративные панели быстро устаревают и увеличивают смету, но редко добавляют реального комфорта.

В-третьих, разумная замена материалов. Современные отечественные аналоги по качеству часто не уступают импортным, но стоят дешевле и проще в поставке.

Есть зоны, где экономия почти всегда оборачивается дополнительными тратами: электрика и сантехника; черновые материалы; гидроизоляция и шумоизоляция; окна и входные двери.

«То, что не видно глазу, но работает каждый день, должно быть сделано качественно. Исправлять такие ошибки после окончания ремонта — всегда дороже», — отметил Кукса.

В 2026 году все больше людей воспринимают ремонт не как «обновление стен», а как инвестицию в комфорт и ликвидность недвижимости. Простые, нейтральные интерьеры с понятной логикой пространства лучше продаются и дольше остаются актуальными.

По словам эксперта, тренд смещается в сторону функциональности: удобные планировки, продуманные системы хранения, качественный свет и универсальные решения, которые не устареют через пару лет.

«Самый дорогой ремонт — это тот, который приходится переделывать. В 2026 году выигрывают не те, кто выбирает самые модные решения, а те, кто закладывает разумный запас прочности и думает на несколько лет вперед», — резюмировал Кукса.

Ранее россиянам напомнили о штрафах при ремонте в квартире.

