Общество

Ортодонт рассказала, кому нельзя ставить брекеты

Ортодонт Васильева: брекеты нельзя ставить людям с подвижными зубами
Shutterstock/FOTODOM

Брекеты противопоказаны пациентам с подвижными зубами, выраженным дефицитом костной ткани и рядом других проблем. Об этом kp.ru рассказала к.м.н., врач-ортодонт Мария Васильева.

По словам специалиста, брекеты нельзя устанавливать тем, кто не следит за гигиеной полости рта. Врач объяснила, что зубы необходимо чистить не на «раз-два-три», а уделять этому процессу от двух до трех минут.

Помимо этого, противопоказанием является нарушение кальциевого обмена, которое заметно визуально. У пациентов с такой проблемой на зубах появляются пятна. Также брекеты запрещены людям с гормональными дисбалансами и остеопорозом.

«Беременность не является абсолютным противопоказанием, но лечение проводится, используя самые минимальных нагрузки», — добавила ортодонт.

Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева до этого предупредила, что самостоятельное снятие брекетов может привести к повреждению слизистой, появлению кариеса и возвращению зубов в первоначальное неправильное положение.

Ранее врач объяснила, можно ли во взрослом возрасте исправить прикус.

