Двухмесячный ребенок не выжил после того, как мать оставила его с отцом

В США отец присматривал за ребенком и вернул его матери в безжизненном состоянии. Об этом сообщает People.

В апреле этого года 23-летний Энтони Эванс из Чикаго получил разрешение заботиться о своем двухмесячном сыне Кейсоне. Через неделю он вернул его матери Кайле, заявив, что мальчик просто спит, хотя он уже несколько часов не подавал признаков жизни.

Кайла поверила бывшему партнеру, но затем нашла в автолюльке бездыханное тело малыша с ссадинами. Врачи подтвердили, что младенец получил множество травм из-за жестокого обращения.

Мать Кейсона заявила, что будет добиваться справедливости для своего сына во что бы то ни стало. В ноябре отца жертвы арестовали по обвинению в тяжком преступлении, связанном с риском для жизни или здоровья ребенка. Какое наказание грозит мужчине, не уточняется.

