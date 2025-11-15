На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двухмесячный ребенок не выжил после того, как мать оставила его с отцом

Молодой отец из США вернул бездыханного ребенка его матери
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Chicago Police Department

В США отец присматривал за ребенком и вернул его матери в безжизненном состоянии. Об этом сообщает People.

В апреле этого года 23-летний Энтони Эванс из Чикаго получил разрешение заботиться о своем двухмесячном сыне Кейсоне. Через неделю он вернул его матери Кайле, заявив, что мальчик просто спит, хотя он уже несколько часов не подавал признаков жизни.

Кайла поверила бывшему партнеру, но затем нашла в автолюльке бездыханное тело малыша с ссадинами. Врачи подтвердили, что младенец получил множество травм из-за жестокого обращения.

Мать Кейсона заявила, что будет добиваться справедливости для своего сына во что бы то ни стало. В ноябре отца жертвы арестовали по обвинению в тяжком преступлении, связанном с риском для жизни или здоровья ребенка. Какое наказание грозит мужчине, не уточняется.

Ранее в Ленобласти отец дважды ударил сына-школьника ножом в грудь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами