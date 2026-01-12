Российские врачи спасли девочке руку, которую зажевало в эскалаторе

В Приморье врачи спасли девочке руку, которую зажевало в эскалаторе

В Приморье медики спасли четырехлетнему ребенку руку, которую зажевало в эскалаторе в торговом центре. Об этом со ссылкой на региональный минздрав сообщает РИА Новости.

У девочки изначально диагностировали синдром длительного сдавления кисти, открытый перелом лучевой кости, обширную рану предплечья с повреждением нерва и артерии, а также участки некроза. Пальцы на травмированной конечности не двигались.

Врачи проводили ребенку ежедневные перевязки, хирургические обработки и в итоге выполнили пластику раны — движения в пальцах постепенно начали восстанавливаться. Сейчас девочку уже выписали домой, ей предстоит длительная реабилитация.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел 27 ноября в городе Фокино, когда девочка спускалась на эскалаторе в торговом центре. В какой-то момент малолетняя упала и ее рука оказалась зажата движущимся механизмом эскалатора.

