Как Трамп руководит США мемами

«Твоя мамаша» — главный герой октября 2025 года. Былинный персонаж интернет-мемов и завсегдатай любого спора в онлайне добрался до высокой политики. Явление состоялось благодаря журналисту американского портала HuffPost Эс Ви Дэйту. Он несколько раз пытался задать членам администрации Трампа неудобные вопросы. Но всякий раз вместо ответа получал оскорбления и шутки, отсылающие к его маме.

Диалоги Дэйта с представителями Белого дома и Пентагона отдают прямо-таки кричащей нелепостью. Создается впечатление, что общались не уважаемые люди на высоких постах, а школьники, которые вместе играют в онлайн-игру — и чей матч явно не задался.

Ребячатся не только сотрудники администрации президента США. Официальный аккаунт Дональда Трампа в соцсетях тоже порой напоминает не страницу лидера государства, а паблик с мемами. Президент США плотно подсел на сгенерированные ИИ видео и постит их при любой возможности.

Взять хотя бы его реакцию на прошедшие в Америке протесты «Без королей» (No Kings). Вместо того, чтобы снизить накал страстей, Трамп подливает масла в огонь — выкладывает видео, где он в королевской короне летит на истребителе и поливает протестующих коричневой субстанцией. За ним масштабную бомбардировку интернета «королевскими» мемами устроили и его ближайшие соратники, вроде вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Новый подход администрации Трампа к общественным коммуникациям устраивает не всех. В американском сегменте интернета можно встретить мнение, что такая активность не красит президента США — лишь показывает его незрелость. Недовольные, впрочем, теряют из вида, что в игру с низкосортными мемами втягиваются и противники Трампа. На фоне шатдауна в США началась настоящая «мемная война». Республиканцы генерировали дипфейки с руководством Демпартии в виде мексиканцев. Демократы отвечали роликами, где котики объясняют, как Дональд Трамп уничтожает США.

Если отбросить снобизм, то происходящее в США вполне тянет на политтехнологическую революцию.

Общественные коммуникации вступают в новую эпоху — эпоху, где доминирует постирония, а тщательно выверенные и богатые смыслами заявления уступают более простым, понятным и массовым способам донесения информации.

В этом смысле администрация Трампа не случайно становится законодателем мод. Президент США собрал вокруг себя молодую команду специалистов по связям с общественностью, которые и задают тон его публичному имиджу. Например, 28-летний пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт первой вспомнила про маму журналиста HuffPost. Ее поколение уже росло в интернете, поэтому Левитт не понаслышке знает язык общения в сети. Есть у Трампа советник и в сфере новейших технологий — его 19-летний сын Бэррон. Ну и куда уж тут без самого президента США. Трамп любит приписывать себе многие качества и заслуги. Но его открытость к новым веяниям и талант играть на публику неоспоримы.

Кстати, именно поэтому противники президента США выглядят отстающими в битве мемов. Пока они пытаются понять мемы, Трамп и его команда инстинктивно общаются ими. Шутки про мам и «мозгоразжижающие» ролики, которыми они заполоняют соцсети, призваны в первую очередь высмеять и развлечь. Смысловое наполнение — лишь побочный эффект. Выпирающая «кринжовость» тоже играет на руку. Ваша рука может потянуться к лицу в порыве испанского стыда, когда вы увидите ролик с «темным жнецом Трампом», который идет за демократами под хардкорный хэви-метал. Но это зрелище запомнится вам сильнее, чем кот, который рассказывает про скучную макроэкономику.

Пока что ведение политических коммуникаций с помощью мемов — это исключительно американская новация.

В других частях света такое если и практикуют, то не настолько массово и системно. Опыт администрации Трампа обязательно осмыслят и попытаются его применить. Но нужно время.

Задел для этого есть и у нашей страны. В России работают команды пиарщиков, которые активно используют достижения интернет-культуры в продвижении продуктов. Правда, пока что все это сосредоточено лишь в коммерческой среде. Политика у нас — сфера более формализованная и консервативная. В отличие от тех же США, она в меньшей степени заточена на развлечение. Хотя и там можно найти успешные кейсы, когда официальная риторика синхронизировалась с народным языком.

Рано или поздно «мемные» политтехнологии доберутся и до нас. Это неизбежный процесс. По состоянию на январь 2025 года интернетом ежедневно пользуются свыше 80% россиян. То есть у нас очень высокая степень проникновения онлайна в общественную жизнь. Игнорировать это невозможно. Значит, на американский опыт как минимум стоит обратить внимание. Возможно, это своего рода репетиция того, что вскоре можно будет наблюдать и в нашей стране.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.