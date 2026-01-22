Размер шрифта
Каждому третьему россиянину денег стало не хватать больше, чем год назад

Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Россияне активно подстраиваются под экономические реалии: хотя ситуация остается управляемой, потребление становится более прагматичным. Основной тренд — умное перераспределение бюджета. Это показало исследование Группы Ренессанс Страхование, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Больше половины россиян (54%) живут по принципу «хватает на необходимое, но без большого запаса». Каждый третий чувствует, что денег стало не хватать больше, чем год назад. Но при этом почти половина респондентов (46%) все же могут позволить себе некоторые необязательные траты или даже вообще не особо их ограничивать (таких всего 9%). Это говорит об умеренном давлении на кошельки.

Развлечения пока удерживаются в топ-3 затрат. 24% опрошенных отнесли их к основным тратам. Больше денег россияне тратят только на покупку продуктов (40%) и оплату коммунальных услуг (34%). В топ-5 регулярных расходов также вошли покупка одежды и обуви (23%), а также оплата медицинских услуг (22%).

Половине опрошенных благодаря сокращению отдельных статей расходов удается сэкономить не более 10 тыс. рублей ежемесячно. Каждый восьмой сохраняет таким способом 10–15 тыс. рублей, четверть экономят сумму в пределах 15–20 тыс. рублей, а 11% — свыше 20 тыс. рублей. У почти трети опрошенных (30,1%) вообще не получается копить.

На базовых вещах (еда, ЖКХ и обязательные платежи) опрошенные обычно не экономят. Россияне сокращают расходы на развлечения, например, отдых и путешествия (44%), походы в кафе и кино (33%). Откладываются крупные проекты: ремонт (39%) и покупка новой машины (19%). Такой подход показывает, что потребители защищают текущий уровень жизни, жертвуя большими и необязательными в данный момент тратами.

Почти треть (31%) респондентов признают наличие у себя финансовых привычек, которые мешают им экономить и откладывать деньги. Самой распространенной «финансово вредной» привычкой оказалась склонность часто заказывать доставку еды и кофе навынос (45%), на втором месте — необдуманные подписки на различные сервисы (42%), а на третьем — нежелание придерживаться принципов экономии в отпуске или на праздниках (21%). В противовес подобному поведению треть россиян стараются отказываться от импульсивных покупок, 31% сравнивают цены и стараются покупать только по скидкам, а 29% ищут наиболее дешевые товары онлайн.

Ранее россиянам назвали работающие способы, как сэкономить на ЖКХ в 2026 году.
 
