Вован и Лексус раскрыли раскол среди «правильных россиян» в ПАСЕ

Российские пранк-журналисты Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали второй выпуск своего авторского проекта «Шоу Вована и Лексуса», сообщает пресс-служба проекта.

Героем выпуска стал румынский политик, один из руководителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Юлиан Булай. В ходе беседы он описал внутренние конфликты среди так называемых «правильных россиян» — лиц, выступающих от имени российской оппозиции в европейских структурах.

По его словам, между ними существует глубокая личная вражда, основанная на борьбе за влияние и статус «хорошего русского».

«У них произошла очень большая личная ссора, было много обвинений. Так, например, Каспаров (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) и Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) обвиняли Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) в том, что он сидел в тюрьме просто ради пиара. Это привело к тому, что на встрече на следующий день было четкое разделение на два блока. Кара-Мурза, Яшин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) и представители бурятов. Эти этнические группы вместе. А другая группа состояла из Каспарова, Ходорковского, Гудкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) и бывшего вице-председателя Банка России Алексашенко (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов)», — рассказал Булай.

Он уточнил, что суть конфликта сводится к взаимным обвинениям.

«Они обвиняют друг друга в том, кто хороший русский, а кто плохой. Кара-Мурза говорит Ходорковскому, что тот олигарх, а Ходорковский отвечает: «А ты был в тюрьме ради пиара», так что это борьба между ними», — добавил он.

По его словам, участники «оппозиционного проекта» регулярно доносят друг на друга, пытаясь устранить конкурентов.

Булай также отметил, что отбор в «делегацию россиян» происходит исключительно по принципу готовности беспрекословно поддерживать позиции европейских кураторов и украинской делегации.

Политик признал, что внутри руководства ПАСЕ, несмотря на все скандалы, не теряют надежду реализовать проект «российской делегации».

«Я был единственным среди руководителей группы, кто говорил: «Смотрите, это выглядит не очень хорошо. Кажется, люди к этому не готовы». Но, конечно, было огромное давление, чтобы это сделать. И Русопулос [председатель ПАСЕ] настаивал на этом», — сказал он.

Ранее журналисты опубликовали два видео-пранка с участием председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодороса Русопулоса. Они беседовали с главой ПАСЕ от имени высокопоставленного украинского чиновника. По словам политика, обсуждение так называемой «российской платформы» в ПАСЕ продолжается более двух с половиной лет, а украинская делегация полностью осведомлена о ходе этого процесса.