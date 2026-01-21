Обсуждение так называемой «российской платформы» в ПАСЕ продолжается более двух с половиной лет, а украинская делегация полностью осведомлена о ходе этого процесса. Об этом заявил российским пранк-журналистам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос.

Журналисты опубликовали два видео-пранка с участием Русопулоса. Они беседовали с главой ПАСЕ от имени высокопоставленного украинского чиновника.

В разговоре с Вованом и Лексусом Русопулос рассказал о закрытых механизмах работы ПАСЕ, в том числе о процессе формирования так называемой «российской платформы», а также дал персональные оценки возможным участникам этой структуры и заявил о готовности оказывать конфиденциальное содействие Киеву.

В частности, Русопулос рассказал, что готов передавать информацию о контактах с участниками обсуждений и пообещал соблюдать полную конфиденциальность, в том числе не информировать об этом коллег по Ассамблее.

«Если вы считаете, что мы можем быть полезны, я буду поддерживать вас любыми способами. Вы можете рассчитывать на меня лично. Конфиденциальность, конечно, гарантирована», — заявил Русопулос.

Он также подчеркнул, что не намерен выносить подобные контакты на уровень Президентского комитета ПАСЕ.

Отдельно Русопулос высказался о роли российских участников в будущей платформе. По его словам, ни один представитель России не будет занимать в ней руководящую позицию.

Русопулос отметил, что председателем платформы является глава Ассамблеи, а сама структура включает не только российских представителей, но и парламентариев из других стран — членов ПАСЕ.

По его словам, любые заявления отдельных лиц о лидерстве в рамках этой платформы будут рассматриваться как недопустимые и могут повлечь последствия со стороны Ассамблеи.

Также председатель ПАСЕ выразил сожаления по поводу стабильности обстановки в России, поддержки гражданами президента страны Владимира Путина и Вашингтоном — Москвы.

«В России нет сил, чтобы свергнуть Путина. И теперь страна пользуется поддержкой США», — заявил Русопулос.

В ответ на опасения «украинского» собеседника по поводу возможного возвращения России в состав ПАСЕ Русопулос дал многословные и эмоциональные заверения о том, что «этого никогда не произойдет».