Россиянин в течение пяти лет ежедневно пил энергетики и заработал подагру

У жителя Подмосковья нарушился обмен веществ из-за пристрастия к энергетикам. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 28-летний Герман из Красногорска последние пять лет не расставался с энергетиками и за день мог выпить по три банки. Он даже состоял в группе фанатов этого напитка, куда каждый день отправлял фотоотчет с пустыми емкостями.

В начале января мужчина решил сделать чекап, но перед обследованием вновь употребил энергетик, что исказило результаты анализов. Врачи забили тревогу и госпитализировали Германа, в итоге он провел в больнице все новогодние каникулы.

У пациента обнаружили подагру — него нарушился обмен веществ из-за высокого уровня фруктозы в энергетиках, которые он так часто пил. На любимый напиток Герман, как уточняется, потратил более 200 тыс. рублей.

Ранее юноша из Астрахани стал инвалидом из-за злоупотребления энергетиками и вейпами.