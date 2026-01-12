Размер шрифта
Женщину арестовали и оштрафовали за кормление голубей

LADBible: британка была арестована и оштрафована за кормление голубей на улице
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Лондоне полиция увела в наручниках плачущую женщину, которая, по версии властей, отказалась прекратить кормление голубей на одной из улиц города, пишет LAD Bible.

По данным местных властей, женщина раздавала хлеб птицам на Уолдстоун-Хай-стрит, когда к ней подошли представители совета округа. Сотрудники заявили, что женщина нарушила Приказ о защите общественных пространств (PSPO), запрещающий кормление птиц и других «вредителей». Этот порядок действует в ряде районов Великобритании и направлен на снижение скопления голубей, защиту бизнеса и поддержание санитарных условий.

За нарушение PSPO предусмотрен фиксированный штраф в размере £100, а в случае уголовного разбирательства — штраф до £1000. Представители Совета Харроу попытались выписать женщине уведомление о штрафе, однако, как утверждается, она неоднократно отказывалась предоставить свои личные данные.

Позднее офицеры сообщили, что женщина все же предоставила свои данные, после чего ее освободили, а дальнейшим разбирательством занялись сотрудники совета.

Ранее в Испании закрыли заведение, где подавали уличных голубей вместо утки.

