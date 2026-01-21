Размер шрифта
Врач назвал скрытые симптомы рака ЖКТ

Онколог Иванов: рак ЖКТ на протяжении долгого времени развивается скрытно
Shutterstock

Рак желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на протяжении долгого времени развивается скрытно. Однако некоторые симптомы, свидетельствующие о наличии заболевания, могут быть заметны как пациентам, так и врачам. Об этом kp.ru рассказал врач-онколог Скандинавского Центра Здоровья Сергей Иванов.

«Проблема в том, что большинство людей ориентируется на ярко выраженные симптомы, а при опухолях пищеварительной системы их обычно не бывает до поздних стадий», — предупредил специалист.

По его словам, в некоторых случаях единственным симптомом рака на начальных стадиях является железодефицитная анемия, которую пациенты могут принять за обычную утомляемость.

На заболевание также могут указывать боль в груди или в верхней части живота. При этом тупая боль в области желудка особенно сильно ощущается после приема пищи. Врач подчеркнул, что пациенты также могут столкнуться с изжогой и изменением стула.

Помимо этого, при раке ЖКТ могут возникать сложности при глотании, а также боль, которая отдает в спину. По словам онколога, такие симптомы нередко появляются в то время, когда опухоль уже сильно увеличилась.

При этом есть риск столкнуться с общими симптомами, в числе которых слабость, потеря веса, головная боль, а также невысокая, но постоянная температура.

Ранее был назван один продукт, который помогает при язве желудка и раке ЖКТ.

