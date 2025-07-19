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В Саудовской Аравии умер «спящий принц»

Sabq: в Саудовской Аравии умер «спящий принц» Аль-Валид аль Сауд
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Amr Nabil/AP

В Саудовской Аравии скончался член королевской семьи, «спящий принц» Аль-Валид ибн Халед аль Сауд. Об этом сообщает портал Sabq.

«Принц Аль-Валид бин Халид бин Талал Аль Сауд скончался, проведя более двух десятилетий в коме после трагической автомобильной аварии. Поминальная молитва состоится в воскресенье (20 июля — «Газета.Ru), после дневной молитвы в мечети Имама Турки ибн Абдуллы в Эр-Рияде», — говорится в публикации.

Telegram-канал Shot пишет, что «спящий принц» впал в кому в 2005 году после серьезного ДТП в Лондоне, где проходил учебу в военном колледже. Тогда ему было 16 лет, в автокатастрофе молодой человек получил сильнейшую черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг.

Врачи утверждали, что шансов вернуться к жизни у Аль-Валида нет, однако его отец все это время отказывался отключать сына от аппаратов искусственного поддержания жизни.

В 2019-2020 годах периодически появлялись сообщения о том, что «спящий принц» якобы пошевелил рукой. Но 19 июля его сердце остановилось.

Ранее принц Люксембурга Фредерик умер в 22 года от редкой болезни.

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