Около сотни военных попытались сбежать из части в Краснодаре. Удалось семерым

В Краснодаре около сотни военнослужащих, обвиненных в самовольном оставлении части, предприняли попытку побега. По данным Baza, они сломали забор территории, где содержались, и вышли к военной комендатуре. Предположительно, сбежать удалось лишь семерым, причем четверых из них уже поймали. Ориентировки на оставшихся беглецов появились в региональных Telegram-каналах — по предварительным данным, они не вооружены. Власти пока не подтверждали эту информацию, МВД ведет проверку.

Около сотни военнослужащих, задержанных по обвинению в самовольном оставлении части (СОЧ), предприняли попытку побега в Краснодаре, сообщил Telegram-канал Baza. Солдаты сломали забор огороженной территории, где находились, и вышли к военной комендатуре.

Сбежать удалось семерым, четверых вскоре поймали. Территорию комендатуры оцепили Росгвардия и полиция, на 3-й Трудовой улице остановлено движение, она заблокирована со всех сторон, силовики проверяют все машины.

Telegram-канал «Краснодар и край» подтвердил эту информацию и сообщил, что трое сбежавших военнослужащих не имеют при себе оружия и не представляют угрозы для гражданского населения. Канал опубликовал фото из предполагаемой ориентировки на них.

Как сообщает RT, в МВД Краснодара заявили, что проверяют информацию о возможном побеге срочников. Официальных данных об этом нет, власти региона пока никак не комментировали ситуацию.

Что такое СОЧ

«СОЧ» — это самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, проходящим службу по призыву или по контракту («самоволка»). Как правило, на практике это несвоевременное возвращение из отпуска, самовольный уход из госпиталя в неизвестном направлении, оставление боевых позиций или расположения без приказа командира, несвоевременное прибытие в место дислокации при переводе и т.д.

Наказание зависит от срока отсутствия в месте службы и других обстоятельств. В случае, если военнослужащего нет в части до двух суток, наступает дисциплинарная ответственность — до 30 суток ареста.

При отсутствии от двух до 10 суток вступает в действие Уголовный кодекс, а именно статья 337 УК РФ. Ответственность гораздо более суровая, до пяти лет лишения свободы. Максимальное наказание назначается в случае «самоволки» в период мобилизации или военного положения, либо во время военных действий.

Отсутствие в месте службы от 10 суток до одного месяца грозит лишением свободы на срок до семи лет — самое строгое наказание также назначат за нарушение во время мобилизации, военного положения, военного времени или вооруженного конфликта. Виновность или невиновность определяется военным судом.

В категорию «СОЧ» боец может попасть и по ошибке. Например, если по возвращении из отпуска его сразу направили в другую часть, при этом в «своей» части ничего не знали об этом переводе из-за отсутствия уведомления или документов.

С момента, когда военнослужащий зачисляется в списки самовольно оставивших часть, ему прекращается выплата денежного довольствия. Сотрудники военкомата звонят родственникам с просьбой сообщить местоположение бойца, начинается его розыск.

Самовольное оставление части следует отличать от дезертирства. «Самоволка» — это неявка в срок, то есть предполагается, что солдат не имел намерения окончательно покинуть службу. Дезертирство (ст. 338 УК РФ) — это целенаправленное уклонение от прохождения военной службы, зачастую с оружием в руках. В зависимости от квалификации дела, наказание может быть строже, до 15 лет лишения свободы.