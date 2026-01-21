Размер шрифта
Россиянам рассказали, как правильно употреблять мясо зимой

Врач Молостова: мясо следует употреблять с квашеной капустой
Valery_Volkov/Shutterstock/FOTODOM

Ключевым витамином в зимний период является витамин D, поскольку его синтез не происходит из-за короткого светового дня. С пищей этот элемент поступает крайне мало, поэтому профилактическую дозу лучше подобрать с врачом на основе анализа. Такой совет в интервью «Радио 1» дала кандидат медицинских наук, врач, клинический фармаколог, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова.

Кроме того, по ее словам, в холодное время года критически важны железо и цинк, лучшим источником которых являются продукты животного происхождения.

«В красном мясе железо находится в гемовой форме, которая лучше усваивается. Я бы советовала мясо комбинировать, например, с продуктами, содержащими витамин С (квашеной капустой). Кислота будет стимулировать выработку ферментов желудочного сока, что поможет в переваривании и усвоении микроэлементов», — отметила специалист.

Президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, автор книги «Преднамеренное спокойствие» Роман Бузунов до этого предупреждал, что дефицит солнечного света может стать причиной повышенной усталости, снижения концентрации, а также изменений в мозге.

Ранее диетолог назвала самые полезные для здоровья специи.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675175_rnd_2",
    "video_id": "record::53a8b7b1-de01-434f-954e-ef01645231f1"
}
 
