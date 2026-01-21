Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

Сомнолог объяснил, чем опасен дефицит солнечного света

Сомнолог Бузунов: дефицит солнечного света может вызвать изменения в мозге
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Дефицит солнечного света может стать причиной повышенной усталости, снижения концентрации, а также изменений в мозге. Об этом kp.ru рассказал президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, автор книги «Преднамеренное спокойствие» Роман Бузунов.

Эксперт объяснил, что из-за недостатка солнечного света также нарушается привычное расписания бодрствования и сна.

«Нам хочется спать раньше обычного, а утром трудно просыпаться, потому что мелатонин – гормон сна, продолжает вырабатываться, ведь еще темно», — рассказал он.

Помимо этого, по словам сомнолога, зимой снижается выработка серотонина, который отвечает за хорошее настроение человека.

Минимизировать последствия дефицита солнца можно с помощью ламп дневного света или прогулок на рассвете. Врач отметил, что выходить на улицу в это время стоит, даже если небо затянуто облаками. Благодаря такому утреннему ритуалу удастся сосредоточиться на предстоящем дне и начать мыслить яснее.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого рассказала «Газете.Ru», что в зимой организм становится особенно уязвим к различным инфекциям. В этот период питание становится одним из основных инструментов профилактики заболеваний, поэтому оно должно включать в себя пищу, богатую витаминами С, Е, А, D, а также селеном, железом и цинком.

Ранее россиян предупредили о риске ожога глаза из-за снега.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27674431_rnd_3",
    "video_id": "record::53a8b7b1-de01-434f-954e-ef01645231f1"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+