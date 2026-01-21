Сомнолог объяснил, чем опасен дефицит солнечного света

Дефицит солнечного света может стать причиной повышенной усталости, снижения концентрации, а также изменений в мозге. Об этом kp.ru рассказал президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, автор книги «Преднамеренное спокойствие» Роман Бузунов.

Эксперт объяснил, что из-за недостатка солнечного света также нарушается привычное расписания бодрствования и сна.

«Нам хочется спать раньше обычного, а утром трудно просыпаться, потому что мелатонин – гормон сна, продолжает вырабатываться, ведь еще темно», — рассказал он.

Помимо этого, по словам сомнолога, зимой снижается выработка серотонина, который отвечает за хорошее настроение человека.

Минимизировать последствия дефицита солнца можно с помощью ламп дневного света или прогулок на рассвете. Врач отметил, что выходить на улицу в это время стоит, даже если небо затянуто облаками. Благодаря такому утреннему ритуалу удастся сосредоточиться на предстоящем дне и начать мыслить яснее.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова до этого рассказала «Газете.Ru», что в зимой организм становится особенно уязвим к различным инфекциям. В этот период питание становится одним из основных инструментов профилактики заболеваний, поэтому оно должно включать в себя пищу, богатую витаминами С, Е, А, D, а также селеном, железом и цинком.

