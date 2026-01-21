Россиянам рассказали, как объятия влияют на психическое здоровье

Тактильный голод может негативно отразиться на эмоциональном состоянии и уровне стресса. В такой ситуации восстановить психическое и физическое здоровье помогут объятия. Об этом «Известиям» рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Специалист объяснила, что благодаря объятиям в организме запускается комплекс нейрохимических реакций. Теплый и длительный физический контакт с другим человеком провоцирует выработку окситоцина. Этот гормон усиливает ощущение безопасности и снижает уровень кортизола, который отвечает за стресс.

Помимо этого, по словам врача, во время объятий активируется парасимпатическая нервная система, в результате чего возникает ощущение покоя, уменьшается тревожность и ослабевает чувство одиночества.

Об антистрессовом эффекте объятий также свидетельствуют научные исследования. Согласно их результатам, физический контакт перед стрессовой ситуацией снижает уровень кортизола и артериального давления. Кроме того, объятия, которые длятся от 20 до 30 минут, стимулируют вагусный нерв, в результате чего замедляется сердечный ритм.

Психотерапевт отметила, что при объятиях главную роль играет контекст. Прикосновения близкого человека успокаивают, в то время как нежелательный контакт может вызвать негативные эмоции.

«Объятия — это не просто жест нежности, а мощный инструмент психофизиологической регуляции. Они укрепляют связи, снижают стресс и способствуют эмоциональному восстановлению. Однако их ценность раскрывается только в условиях уважения к личным границам и добровольности», — отметила эксперт.

Тем, у кого нет возможности регулярно получать прикосновения, врач посоветовала контактировать с домашними животными, делать массаж или прибегать к техникам самосострадания.

