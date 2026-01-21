Кардиолог предупредила об опасности мороза для сердца

Холодное время года становится настоящим испытанием для сердца, поскольку мороз сужает сосуды. В это время чаще всего люди сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым» издательства «Комсомольская правда» Наталья Гаврилюк.

По словам специалиста, на здоровье организма негативно влияют изменение атмосферного давления и погодные условия в целом.

«При холоде происходит рефлекторный спазм сосудов конечностей — организм пытается сохранить тепло вокруг жизненно важных органов. Это приводит к повышению артериального давления и увеличивает нагрузку на сердце», — объяснила кардиолог.

Она отметила, что в зимний период возрастает число пациентов с инфарктами и инсультами.

Избежать проблем со здоровьем помогут рекомендации лечащего врача. Помимо этого, необходимо избегать переохлаждения и стресса. Однако входить в режим «зимней спячки» также нельзя, предупредила эксперт. Важно вести здоровый образ жизни, сохраняя умеренную активность.

Врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт по доказательной медицине Игнат Рудченко до этого говорил, что высокое давление не всегда свидетельствует о гипертонии. Порой такое состояние бывает вызвано заболеваниями пищеварительной системы, суставов и мышц.

Ранее врач предупредил о риске аритмии из-за нарушений сна.