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Рыбак поймал краба, который «выглядит точь-в-точь как Трамп»

Mirror: соцсети удивил пойманный краб, похожий на Трампа
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rfedortsov_official_account/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рыбак поймал оранжевого краба, который «выглядит точь-в-точь как президент США Дональд Трамп», пишет Mirror.

Рыбак Роман Федорцов, известный своими необычными находками в океане, снова удивил соцсети. На этот раз он выловил огромного оранжевого краба, чья внешность поразила зрителей — многие подписчики мужчины заявили, что улов внешне похож на президента США Дональда Трампа.

Фотографию краба с характерным «хмуро-недовольным» выражением лица, плотно сжатыми «губами» и ярко-оранжевым окрасом Роман опубликовал в социальных сетях с подписью. Пост моментально стал вирусным, собрав тысячи лайков и сотни комментариев.

«Трамп? Это ты?» — пишут комментаторы.

Ранее работники ресторана спасли редчайшего золотого лобстера, попавшего к ним на кухню. Золотая окраска ракообразного — результат редкой генетической мутации, которая проявляется примерно у одного лобстера из 30 миллионов, отмечают эксперты.

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