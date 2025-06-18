Рыбак поймал краба, который «выглядит точь-в-точь как Трамп»

Рыбак поймал оранжевого краба, который «выглядит точь-в-точь как президент США Дональд Трамп», пишет Mirror.

Рыбак Роман Федорцов, известный своими необычными находками в океане, снова удивил соцсети. На этот раз он выловил огромного оранжевого краба, чья внешность поразила зрителей — многие подписчики мужчины заявили, что улов внешне похож на президента США Дональда Трампа.

Фотографию краба с характерным «хмуро-недовольным» выражением лица, плотно сжатыми «губами» и ярко-оранжевым окрасом Роман опубликовал в социальных сетях с подписью. Пост моментально стал вирусным, собрав тысячи лайков и сотни комментариев.

«Трамп? Это ты?» — пишут комментаторы.

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