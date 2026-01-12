Размер шрифта
Россиянам рассказали, как правильно хранить хлеб

Ученый Сокольский: белый и черный хлеб нужно хранить раздельно
Сохранить вкус, аромат и свежесть хлеба как можно дольше удастся, если соблюдать правила хранения продукта. Об этом в беседе с aif.ru предупредил кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский.

Эксперт рассказал, что особенно важно хранить хлеб раздельно. Для этого рекомендуется использовать бумажные пакеты или разные отсеки в хлебнице. Ткань и бумага помогают продукту «дышать», а также не допускают образование конденсата и неприятного запаха. По словам эксперта, наиболее оптимальным вариантом для хранения хлеба являются деревянные или пластиковые хлебницы, у которых есть вентиляционные отверстия и разделители.

При этом важно мыть хлебницу раз в два-три дня, протирая ее слабым уксусным раствором.

Сокольский предупредил, что не следует хранить продукт в полиэтиленовых пакетах более 8 часов. В противном случае начнет скапливаться конденсат, который образует идеальную среду для плесени.

Тем, кому нужно хранить хлеб долго, эксперт рекомендовал обернуть его в пищевую пленку и положить в морозильную камеру.

Главный технолог «Пиканты» Светлана Старова до этого говорила, что помидоры могут потерять вкус и текстуру, если хранить их в холодильнике. По словам эксперта, низкие температуры подходят только для уже нарезанных овощей.

Ранее были названы продукты, которые лучше не хранить в пластиковых контейнерах.

