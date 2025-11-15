На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве модель подозревают в мошенничестве с курсами на миллионы рублей

В Москве судят модель, подозреваемую в афере с продажей курсов
true
true
true
close
leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

В Москве модель судят за обман людей, купивших ее курсы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, предпринимательница и лауреат конкурса красоты Елена Шерипова основала модельное агентство. В социальных сетях она рассказала, что является вице-королевой планеты (соответствующий статус она получила на конкурсе) и рекламировала курсы по моделлингу, стоимость которых достигала 80 тысяч рублей.

При этом обучение якобы проводилось поверхностно. Женщина обещала успешную карьеру после обучения, но на самом деле их якобы просто добавляли в чаты с фиктивными вакансиями.

«Всего в деле 155 эпизодов, все из них проходили по описанной схеме. Ущерб, причиненный фигуранткой, составил порядка 10 млн руб», – говорится в публикации.

В отношении Шериповой возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Известно, что фигурантка является вдовой и воспитывает ребенка.

Ранее Яна Поплавская заработала свыше 500 тысяч рублей на курсах для детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами