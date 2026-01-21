Бывший депутат Илья Азар не смог оспорить статус иноагента

Московский городской суд отказал бывшему муниципальному депутату Илье Азару (признан в РФ иностранным агентом) в снятии статуса иноагента. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд постановил оставить апелляционную жалобу Азара без удовлетворения.

Судебное решение было аргументировано тем, что он осуществляет журналистскую деятельность в европейском СМИ, которое публикует материалы деструктивного характера о решениях и политике руководства Российской Федерации.

3 октября 2025 года суд в Москве заочно приговорил экс-депутата Илью Азара к четырем годам колонии общего режима по делу об осуществлении деятельности иностранной неправительственной организации (НПО), признанной нежелательной на территории России.

Аналогичный приговор был вынесен в отношении других фигурантов — бывших муниципальных депутатов Елены Русаковой, Игоря Глека и Сергея Власова. Суд установил, что все четверо, находясь за пределами РФ и будучи членами нежелательной иностранной организации «Депутаты Мирной России», опубликовали на сайте НПО две статьи под совместной редактурой.

