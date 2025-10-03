На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшему муниципальному депутату Илье Азару вынесли заочный приговор

Суд в Москве заочно приговорил экс-депутата Илью Азара к 4 годам колонии
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Суд в Москве заочно приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего муниципального депутата Илью Азара (признан в РФ иностранным агентом) по делу об осуществлении деятельности иностранной неправительственной организации (НПО), признанной нежелательной на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Уточняется, что вместе с Азаром в деле фигурируют бывшие муниципальные депутаты Илья Глек, Елена Русакова и Сергей Власов. Их также заочно приговорили к четырем годам лишения свободы.

Суд установил, что Игорь Глек вместе с Азаром, Русаковой и Власовым, находясь за пределами РФ и являясь членами иностранной организации «Депутаты Мирной России», опубликовали на сайте НПО две статьи под совместным редакторством. По данным прокуратуры, фигуранты дела знали, что организация признана нежелательными в РФ, и умышленно пошли на действия по сохранению ее присутствия в информационном пространстве.

Отмечается, что Игорь Глек был избран сопредседателем НПО, а членами управляющего совета стали Илья Азар, Елена Русакова и Сергей Власов. Кроме срока им также запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на пять лет. Сами фигуранты продолжают находиться за границей.

Ранее в РФ признали нежелательной организацией Институт оборонных исследований в Великобритании.

