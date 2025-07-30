Верховный суд ответил, можно ли сохранить жилье по военной ипотеке при банкротстве

Завершение процедуры банкротства гражданина невозможно без урегулирования судьбы залоговой квартиры, даже если это единственное жилье, приобретенное по военной ипотеке. К такому выводу пришел Верховный суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу «Промсвязьбанка»,.

Согласно материалам дела, военнослужащий Валентин Демин приобрел жилье в подмосковной Старой Купавне в 2015 году с использованием ипотеки от «Промсвязьбанка» и займа от «Росвоенипотеки». Квартира была заложена обеим организациям. В 2023 году суд признал мужчину банкротом, включил требования банка в реестр кредиторов, однако сам объект недвижимости не был реализован. Несмотря на это, уже в 2024 году арбитражный суд завершил процедуру и освободил должника от долгов.

«Промсвязьбанк» оспорил решение, но суды нижестоящих инстанций отказали ему. Верховный суд с таким подходом не согласился и направил дело на новое рассмотрение, подчеркнув, что без урегулирования судьбы залогового имущества завершение процедуры банкротства невозможно.

Верховный судья указал, что суд должен либо обеспечить реализацию квартиры через торги, либо рассмотреть возможность мирового соглашения с участием сторон и финансового управляющего. Эксперты считают решение ожидаемым: по мнению военного юриста Максима Гребенюка, в подобных случаях мировое соглашение позволяет сохранить жилье, при этом списав остальные долги. В свою очередь юрист Александр Передрук отметил, что такая позиция направлена на соблюдение интересов всех сторон — в первую очередь, залогового кредитора.

Ранее россияне стали покупать меньшие квартиры из-за подорожания ипотеки.