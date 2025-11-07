проект

Россиян предупредили об опасностях жаропонижающих препаратов

Фармаколог Быков: жаропонижающие препараты могут быть опасны для желудка и печени

close
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Традиционно для снижения температуры при ОРВИ применяются парацетамол, аспирин и нестероидные противовоспалительные средства, однако при неконтролируемом применении они могут нанести вред желудку, печени и вызывать кровотечения, рассказал «Газете.Ru» клинический фармаколог компании «Р-Фарм» Александр Быков.

«Проблема в том, что часто принимаем эти препараты бесконтрольно. Превышаем дозировки, пьем «для профилактики», комбинируем несколько средств одновременно (например, принимаем комплексный порошок от простуды, который уже содержит парацетамол, и дополнительно таблетку парацетамола). При этом забываем, что любой препарат имеет побочные эффекты. Например, препараты НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты – ибупрофен, аспирин) блокируют выработку простагландинов – веществ, которые не только участвуют в воспалении, но и защищают слизистую оболочку желудка. При длительном или частом приеме, особенно натощак или в высоких дозах, может развиваться раздражение слизистой вплоть до образования эрозий и язв», – рассказал специалист.

Кроме того, НПВП влияют на свертываемость крови. Аспирин особенно сильно «разжижает» кровь, что может приводить к повышенной кровоточивости.

«Носовые кровотечения, которые иногда возникают на фоне ОРВИ, могут усиливаться при приеме этих препаратов. Это особенно важно учитывать людям, принимающим антикоагулянты по медицинским показаниям. Парацетамол считается более безопасным для желудка, но его передозировка опасна для печени. Максимальная суточная доза для взрослого – 4 грамма, и превышать ее нельзя. Проблема в том, что парацетамол входит в состав многих комбинированных препаратов от простуды, тем самым легко превысить дозу, не заметив этого. При заболеваниях печени, одновременном употреблении алкоголя или приеме некоторых других лекарств риск токсического действия на печень возрастает даже при обычных дозах», – заключил специалист.

Ранее россиян предостерегли от использования капельниц для здоровья печени.

