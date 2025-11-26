На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали способы облегчить симптомы при высокой температуре

ОСН: при высокой температуре помогут натуральные жаропонижающие продукты
close
Depositphotos

Повышение температуры тела — это нормальная реакция организма, который борется таким образом с вирусами и бактериями. Сбивать ее рекомендуется только если жар становится сильным — у взрослых это 38,5°C, а у детей — 38°C. Помочь облегчить симптомы и понизить температуру можно без лекарств, включив в рацион определенные продукты, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Специалисты подчеркивают, что при высокой температуре в течение нескольких дней, ухудшении самочувствия важно оперативно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Что касается способов поддержать свое состояние во время болезни, то эксперты в первую очередь советуют обильное питье — лучше выбрать воду комнатной температуры, травяные чаи и настойки, компоты и морсы. Кофе, чай и сладкую газировку лучше исключить — такие напитки только усиливают обезвоживание.

Также эксперты советуют делать холодные компрессы, накладывая их на лоб и запястья. Если состояние позволяет , можно принять теплую ванну, но ни в коем случае не горячую или холодную. Также не рекомендуется обтирать детей спиртом, уксусом — такие способы грозят интоксикацией, предупреждают эксперты. Они также порекомендовали включить в рацион некоторые «жаропонижающие продукты». В их числе, например, мед, имбирь, малина, цитрусовые.

Если температура поднимается до 40°C и выше либо жар держится три дня и дольше — нужно срочно вызвать врача, подчеркивают эксперты. Также медицинская помощь необходима, если наблюдаются такие симптомы, как спутанность сознания, судороги, сыпь или сильная головная боль, боль в груди.

До этого фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасева предупредила, что у ребенка температуру ниже 38,5°C сбивать не следует — это ответ организма на инфекцию, не нужно мешать ему с ней бороться. Если же температура превышает 38,5°C, она посоветовала дать ребенку жаропонижающее средство, такое как парацетамол, панадол или нурофен. Кроме того, по ее словам, можно применять физические методы: обтирание холодной водой или влажным полотенцем. При этом укутывать больного ни в коем случае нельзя, подчеркнула Карасева.

Ранее россиянам объяснили, как не перепутать воспаление легких с обычной простудой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами