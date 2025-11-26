Россиянам назвали способы облегчить симптомы при высокой температуре

Повышение температуры тела — это нормальная реакция организма, который борется таким образом с вирусами и бактериями. Сбивать ее рекомендуется только если жар становится сильным — у взрослых это 38,5°C, а у детей — 38°C. Помочь облегчить симптомы и понизить температуру можно без лекарств, включив в рацион определенные продукты, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Специалисты подчеркивают, что при высокой температуре в течение нескольких дней, ухудшении самочувствия важно оперативно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Что касается способов поддержать свое состояние во время болезни, то эксперты в первую очередь советуют обильное питье — лучше выбрать воду комнатной температуры, травяные чаи и настойки, компоты и морсы. Кофе, чай и сладкую газировку лучше исключить — такие напитки только усиливают обезвоживание.

Также эксперты советуют делать холодные компрессы, накладывая их на лоб и запястья. Если состояние позволяет , можно принять теплую ванну, но ни в коем случае не горячую или холодную. Также не рекомендуется обтирать детей спиртом, уксусом — такие способы грозят интоксикацией, предупреждают эксперты. Они также порекомендовали включить в рацион некоторые «жаропонижающие продукты». В их числе, например, мед, имбирь, малина, цитрусовые.

Если температура поднимается до 40°C и выше либо жар держится три дня и дольше — нужно срочно вызвать врача, подчеркивают эксперты. Также медицинская помощь необходима, если наблюдаются такие симптомы, как спутанность сознания, судороги, сыпь или сильная головная боль, боль в груди.

До этого фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасева предупредила, что у ребенка температуру ниже 38,5°C сбивать не следует — это ответ организма на инфекцию, не нужно мешать ему с ней бороться. Если же температура превышает 38,5°C, она посоветовала дать ребенку жаропонижающее средство, такое как парацетамол, панадол или нурофен. Кроме того, по ее словам, можно применять физические методы: обтирание холодной водой или влажным полотенцем. При этом укутывать больного ни в коем случае нельзя, подчеркнула Карасева.

