Психолог объяснил, как снизить «эффект прожектора»

Психолог Самбурский: эффект прожектора заставляет постоянно анализировать себя
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

«Эффект прожектора», который заключается в ощущении, будто окружающие их активно изучают (разглядывают внешность, подмечают ошибки, неловкости и заминки), может препятствовать нормальной жизни и вынуждать постоянно анализировать ошибки после взаимодействия с окружающими. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

«Он возникает за счет того, что у каждого есть эгоцентричный якорь, склонность видеть и чувствовать, прежде всего, самого себя. В результате мозг считает, что и окружающие проявляют такое же внимание к вашей персоне», — уточнил эксперт.

По его словам, чтобы справиться с этим, важно напоминать себе, что остальные зачастую заняты собой и точно так же подвержены «прожектору». Чтобы сместить внешний фокус внимания, можно быстро просканировать пространство и отыскать в нем три предмета, затем сосредоточиться на трех звуках и на трех телесных ощущениях. Эта техника поможет перестать сканировать себя и начать мониторить происходящее вокруг, отметил эксперт.

Если такие способы не помогают, Самбурский посоветовал посетить консультацию со специалистом.

Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян до этого говорила, что эмоциональные всплески порой приводят к конфликтам, недомолвкам и прочим неприятным ситуациям. Контролировать себя можно с помощью простой техники «поймай мысль до эмоции».

Ранее психолог назвала шаги, которые избавят от стресса на работе.

