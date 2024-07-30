Врач предупредила об опасных последствиях «чисток кишечника»

На просторах интернета можно обнаружить десятки способов «очистки кишечника от шлаков и токсинов». К каким проблемам со здоровьем они могут привести, «Газете.Ru» рассказала врач-хирург, колопроктолог Нина Зубова.

По ее словам, последователи доказательной медицины давно сошлись во мнении: кишечнику не нужны никакие «профилактические чистки». Если человек здоров, все продукты метаболизма перерабатываются и выводятся из него без посторонней помощи.

«Любые способы как-то воздействовать на этот процесс — всего лишь маркетинговый ход, попытка заработать на страхах и амбициях покупателей. Подобные методы применяют в альтернативной медицине, они в лучшем случае не приносят никакой пользы, в худшем — могут серьезно навредить здоровью. Плюс к этому в любом случае человек тратит на процедуры и «лечебные» продукты внушительные суммы, время и силы», — объяснила врач.

Способы очистки кишечника, которые предлагают представители альтернативной медицины, можно условно разделить на клизмы, глубокую очистку, детокс-продукты (чаи, смузи, соки, специальные диеты).

Клизму применяют для очистки кишечника перед операциями, диагностическими процедурами (например, перед колоноскопией), при запорах. Но делать ее можно только по назначению врача. Из-за частых клизм нарушается нормальная работа кишечника, из него вымывается микрофлора, которая защищает ЖКТ от болезнетворных бактерий, участвует в обмене веществ и синтезе некоторых витаминов и аминокислот, играет значительную роль в формировании иммунитета.

«Часто в воду для клизм добавляют отвары лекарственных растений, уксус, лимонный сок и даже кофе. Эти ингредиенты могут привести к диарее, спастическому запору, ожогу слизистой оболочки. Регулярные клизмы без показаний не улучшают, а, наоборот, ухудшают состояние кишечника и вредят здоровью человека. Тем более нельзя с помощью клизм и подобных им процедур пытаться лечить хронические запоры, геморрой, паразитозы и другие заболевания. Необходимо обратиться к врачу, который поставит правильный диагноз и назначит адекватное лечение», — отметила она.

Еще более серьезный вред может нанести гидроколонотерапия — процедура, во время которой с помощью специального аппарата в кишечник в несколько приемов вводят большое количество воды. При этом уничтожается полезная микрофлора, возникает риск обезвоживания, занесения инфекции и даже перфорации стенки кишки. Да и сама по себе эта процедура крайне малоприятна.

Детокс-диеты, БАДы, соки, коктейли тоже могут нанести существенный вред здоровью. Они нередко содержат мочегонные и слабительные ингредиенты, которые обезвоживают организм и нарушают баланс электролитов, необходимых для нормальной работы всех органов.

«Даже препараты, у которых в составе «только натуральные растительные компоненты», могут быть опасны. Злоупотребляя ими, чтобы «очистить» кишечник, человек может нанести серьезный вред печени — органу, который как раз и отвечает за естественную очистку организма от продуктов метаболизма, алкоголя, лекарств и многого другого. Конечно, в большинстве случаев «детокс-составы» просто не дают никакого эффекта или приводят к расстройству пищеварения, но бывает, что любители таких средств попадают в больницу с печеночной недостаточностью, отравлением, обезвоживанием и другими серьезными проблемами», — подчеркнула врач.

Зубова заявила, что волшебной таблетки или процедуры, которая бы дарила легкость, помогала убрать лишний вес и резко улучшала самочувствие, не существует. Главную роль играет регулярное и качественное питание, также не менее важны регулярные занятия спортом, прогулки и любая другая физическая активность — это способствует нормальной перистальтике кишечника, резюмировала она.

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