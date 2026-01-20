В Череповце после звонка из службы доставки россиянка лишилась 6,3 млн рублей

Череповчанка поверила в легенду о посылке и отдала мошенникам 6,3 млн рублей

Жительница Череповца стала жертвой мошенников, поверив в доставку посылки. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные представились сотрудниками доставки и заявили, что женщине пришла посылка. Чтобы получить ее, аферисты попросили назвать код из сообщения.

Позже ей пришло сообщение о якобы взломе ее аккаунта на «Госуслугах». Также ей сказали, что кто-то якобы получил доверенность на ее имущество. Под руководством мошенников череповчанка забрала из банка свой вклад и перевела деньги на «безопасный счет».

Также пострадавшая брала «зеркальный» кредит, чтобы погасить тот, который якобы повесили на нее неизвестные. Помимо этого, она дважды оплачивала якобы необходимый «налог».

«Когда жительница Череповца все-таки поняла, что её обманывают, обратилась в полицию. Потерпевшей был причинён ущерб почти 6 млн. 300 тыс. рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

