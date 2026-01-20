Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В Череповце после звонка из службы доставки россиянка лишилась 6,3 млн рублей

Череповчанка поверила в легенду о посылке и отдала мошенникам 6,3 млн рублей
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Череповца стала жертвой мошенников, поверив в доставку посылки. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные представились сотрудниками доставки и заявили, что женщине пришла посылка. Чтобы получить ее, аферисты попросили назвать код из сообщения.

Позже ей пришло сообщение о якобы взломе ее аккаунта на «Госуслугах». Также ей сказали, что кто-то якобы получил доверенность на ее имущество. Под руководством мошенников череповчанка забрала из банка свой вклад и перевела деньги на «безопасный счет».

Также пострадавшая брала «зеркальный» кредит, чтобы погасить тот, который якобы повесили на нее неизвестные. Помимо этого, она дважды оплачивала якобы необходимый «налог».

«Когда жительница Череповца все-таки поняла, что её обманывают, обратилась в полицию. Потерпевшей был причинён ущерб почти 6 млн. 300 тыс. рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в МВД рассказали, как защитить аккаунт пожилого родственника на «Госуслугах».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662437_rnd_3",
    "video_id": "record::94713efe-787f-42af-916a-54e7f844a4ce"
}
 
Теперь вы знаете
Потерять зрение из-за линз проще, чем кажется. Как не навредить себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+