В Госдуме напомнили о законе о фейках из-за видео с сугробами на Камчатке

Депутат Ткачев: ИИ-видео о камчатских сугробах заставляют россиян переживать
МЧС России

В сети получили популярность ролики, сгенерированные искусственным интеллектом, о сугробах на Камчатке высотой в пятиэтажный дом. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил об ответственности за распространение фейков.

«Такие вбросы создают действительно негативный фон. А еще напомню, что у нас есть закон о фейках, по которому предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложных сведений. Ведь проблема даже не в том, что кто-то в другой стране может что-то о нас подумать, проблема в том, что у многих людей родственники живут по всей России – они точно будут зазря волноваться и переживать, если увидят такой контент. Так что о людях надо в первую очередь. О людях, а не о хайпе», — подчеркнул он.

По мнению парламентария, авторы таких видео стараются заработать деньги с просмотров и рекламы.

«Медиа развивается по своим собственным законам, и чем более громким является инфоповод, тем быстрее он разлетается по людям, растут просмотры и репосты, а вместе с ними и стоимость рекламы на ресурсах, на которых ори размещены. Поэтому в таких ситуациях зачастую истинная цель таких фейков – просто просмотры и реклама. Это как известная «бритва Оккама» — самая простая причина скорее всего и будет самой реалистичной», — сказал депутат.

На Камчатке с декабря продолжаются сильные снегопады. 19 января сообщалось, что прошедшие в январе циклоны побили 60-летний рекорд. Выпадение осадков достигло 150% месячной нормы.

В сети стали распространяться видео, сгенерированные ИИ – о том, что сугробы стали достигать пятых этажей. Проблема с сугробами есть и на тысячах настоящих видео — люди не могли выйти из домов из-за занесенных дверей, а их машины оказались под многометровой толщей снега.

Ранее в Госдуме предложили не повышать тарифы ЖКХ для пострадавших от коммунальных аварий.

