Общество

Женщина купила в магазине платье за $8, оказавшееся брендовым стоимостью около $1000

Британка купила платье за $8, оказавшееся работой Веры Вонг стоимость $1000+
Karen Staniland-Platt/Jam Press

Британка купила в благотворительном магазине платье за $8, которое оказалось работой известного модельера стоимостью около $1000, пишет Mirror.

Платье нашла 39-летняя актриса Холли Вуд. Она регулярно публикует видео о находках из секонд-хендов и благотворительных магазинов, однако в этот раз, по ее словам, покупка стала для нее исключительной.

Аналогичные модели бренда Vera Wang на рынке могут стоить до $1000. По словам Вуд, сначала она едва не прошла мимо, посчитав платье слишком официальным, но решила рассмотреть его внимательнее из-за ткани.

По словам британки, она была удивлена, обнаружив изделие столь известного дизайнера в обычном благотворительном магазине в Манчестере.

«Я никогда раньше не находила ничего подобного», — призналась она.

Пользователи активно отреагировали на публикацию, оставив тысячи комментариев. Многие выразили восхищение как самим платьем, так и его ценой, отметив редкость подобных находок.

Ранее купленная в комиссионном магазине ваза оказалось 2000-летним артефактом майя.

