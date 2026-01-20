Размер шрифта
Россиянам назвали самое опасное слово, которое нельзя говорить мошенникам

Аналитик Силаев: высказанное согласие в разговоре с мошенником – огромный риск
Россиянам важно помнить, что неосторожно сказанное слово «да» незнакомцу по телефону несет за собой очень серьезные риски. Если окажется, что звонящий – это мошенник, записывающий разговор, то такое согласие впоследствии могут использовать для множества афер, предупредил в беседе с RT завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Мошенники записывают разговоры не просто так, а с четкой целью – они ожидают, что собеседник выразит согласие, чтобы затем вырезать это слово из беседы и смонтировать, представив как лже-доказательство для своих преступных схем, подчеркнул эксперт.

«Представьте, что через месяц вам предъявят фальшивую аудиозапись, где ваш голос подтверждает договор о займе или дорогостоящую подписку. Оспорить технически грамотную подделку будет чрезвычайно сложно. Кроме того, ваше вступление в диалог, даже для отказа, дает злоумышленникам ценную информацию», — пояснил Силаев.

Ценность этой информации заключается в том, что контакты такой отзывчивой жертвы вносятся в базу, после чего атаки на человека становятся более частыми и целенаправленными, пояснил специалист.

Не менее важно, что при согласии с собеседником возникает психологический риск. Так, если человек отвечает на несколько вопросов «да», то затем ему становится сложнее сказать «нет». Именно с этой целью часто аферисты заранее выстраивают цепочку беседы так, чтобы жертва несколько раз вынуждена была с ними согласиться, а затем получить ответ «да» на какой-то ключевой вопрос или призыв выполнить действие, объяснил аналитик.

По мнению Силаева, в данном случае есть один эффективный способ предотвращения обмана – категорический отказ от разговора с мошенниками. Если звонит незнакомец, не нужно уточнять, кто это и откуда, объяснять ему, что его предложение не интересует и так далее. Лучшей реакцией, по мнению эксперта, будет молчаливый сброс звонка или четко высказанный одной фразой отказ что-либо обсуждать по телефону.

В МВД до этого предупредили о новой схеме мошенников – они начали рассылать россиянам письма с запросом на обновление электронной почты на портале «Госуслуг». Злоумышленники используют схожие с официальными логотипы, обращаются к пользователю адресно и рекомендуют никому не сообщать коды подтверждения из SMS. Россиянам напомнили, что единственная почта, с которой может прийти письмо от «Госуслуг», это no-reply@gosuslugi.ru.

Ранее на российский бизнес обрушилась волна мошенничества.

