Драка койота и игуаны попала на видео

CBS News: в США койот и игуана устроили драку и попали на видео
Жители Южной Флориды стали свидетелями драки между койотом и игуаной, попавшей на видео, пишет CBS News.

Койот схватил игуану после короткой борьбы, во время которой рептилия отчаянно защищалась, хлеща хвостом. В итоге хищник убежал с добычей в зубах.

По словам Камилы Пулидо из Центра дикой природы Южной Флориды, подобное поведение — часть естественного баланса.

«Они помогают экосистеме контролировать популяцию игуан» — объяснила специалист.

Эксперты отмечают, что койоты уже обитают во всех 67 округах штата, включая густонаселенные районы Майами-Дейд и Бровард.

Специалисты предупреждают: небольшие питомцы могут стать жертвами нападений койотов, если их оставить без присмотра. Рекомендуется держать животных и детей под наблюдением, а при встрече с койотом — вести себя активно, шуметь и отпугивать его.

При этом, отмечают экологи, койоты играют важную роль в экосистеме: они регулируют численность енотов, крыс и других животных, предотвращая их неконтролируемое размножение.

Ранее на видео попал «боксерский бой» медвежат на проезжей части.

