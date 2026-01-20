Эксперт назвал главную сложность восстановления законсервированных самолетов

Заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в интервью ЕАН прокомментировал новость о том, что в России могут расконсервировать и ввести в эксплуатацию старые самолеты. По его словам, главная трудность заключается в том, что запчасти на советские воздушные суда давно не производят.

«Можно собирать, условно, из трех самолетов один. Это выход из положения. Но все равно долго простаивавший под открытым небом самолет требует тщательной проверки и выдачи ему сертификата летной годности (СЛГ). И просто так СЛГ не выдадут. Если его выдадут, а это целая процедура проверки всех механизмов, комплектующих и так далее, то этот самолет безопасный», — сказал Смирнов.

При этом, по его словам, ресурс машины почти не ограничен, если вовремя менять отработанные запчасти.

Накануне в госкорпорации «Ростех» сообщили, что российские авиакомпании расконсервируют старые самолеты, чтобы поддержать пассажиропоток в 2026 году.

Уточняется, что до 2027 года была продлена программа восстановления 12 лайнеров для нужд гражданской авиации. Речь идет о девяти воздушных судах семейства Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96. Согласно оценкам экспертов, этим 12 самолетам до 30 лет. В 2026–2027 годах эксплуатанты получат еще два восстановленных Ту-204.

