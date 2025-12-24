На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Братья натравили ядовитую змею на отца ради страховки

В Индии братья подбросили ядовитую змею в дом отца, ради страховки
true
true
true
close
Pixabay

В индийском штате Тамилнад полиция задержала двух братьев и четверых их сообщников, которые подбросили ядовитую змею в дом отца, чтобы получить наследство. Об этом сообщает CNN-News18.

Инцидент произошел в деревне Потатурпеттай, 56-летний Ганесан был укушен ядовитой змеей прямо в своем доме, спасти его не удалось. О произошедшем в полицию сообщили сыновья мужчины, которые позже должны были получить значительную страховую выплату.

Сотрудники страховой компании обратили внимание на подозрительное совпадение — молодые люди застраховали жизнь отца на 30 миллионов рупий (свыше 26 млн рублей) незадолго до нападения змеи. Как установили полицейские, братья покушались на жизнь отца дважды, сначала они подбросили в дом кобру, но после укуса мужчина выжил. Через неделю они раздобыли через сообщников более ядовитого индийского крайта.

Полиция задержала обоих братьев и четверых их помощников, которые участвовали в добыче змей и сокрытии следов преступления.

Ранее питон напал на хозяина и попытался его задушить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами