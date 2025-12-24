Братья натравили ядовитую змею на отца ради страховки

В индийском штате Тамилнад полиция задержала двух братьев и четверых их сообщников, которые подбросили ядовитую змею в дом отца, чтобы получить наследство. Об этом сообщает CNN-News18.

Инцидент произошел в деревне Потатурпеттай, 56-летний Ганесан был укушен ядовитой змеей прямо в своем доме, спасти его не удалось. О произошедшем в полицию сообщили сыновья мужчины, которые позже должны были получить значительную страховую выплату.

Сотрудники страховой компании обратили внимание на подозрительное совпадение — молодые люди застраховали жизнь отца на 30 миллионов рупий (свыше 26 млн рублей) незадолго до нападения змеи. Как установили полицейские, братья покушались на жизнь отца дважды, сначала они подбросили в дом кобру, но после укуса мужчина выжил. Через неделю они раздобыли через сообщников более ядовитого индийского крайта.

Полиция задержала обоих братьев и четверых их помощников, которые участвовали в добыче змей и сокрытии следов преступления.

